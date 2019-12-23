Примсоцбанк приступил к выдаче социальных карт «Приморец»

Примсоцбанк сообщил о начале выдачи социальных карт «Приморец». Торжественное вручение первых карт держателям состоялось 20 декабря в головном офисе банка во Владивостоке. Банк сообщил, что принял заявки на выдачу более 1100 карт.

«Я – беженка из Донбасса, переехала сюда с мужем в 2015 году. В Приморье нас очень хорошо приняли, дали гражданство, приписали к поликлинике, соседи и просто жители края постоянно помогали. Мы ведь были совсем ни с чем, на двоих – одна сумка в клеточку. Квартира, вещи – все осталось в другой стране. Здесь приняли как родных. Сегодня вот еще и карту дали, по которой можно покупать продукты и разные товары со скидкой. Дедушка тоже сегодня получит свою карту. Хочется сказать искреннее спасибо. Мы очень благодарны», – поделилась своей историей Нина Юлиусовна, первый получатель карты «Приморец» в Примсоцбанке.

В пресс-службе Банка сообщили что активнее всего заявки на выдачу карт Приморец подают во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Арсеньеве. В данных населённых пунктах получено 635, 77, 52 и 51 заявка.

«Мы с радостью сообщаем о начале выдачи социальных карт. Пенсионеры, многодетные родители, инвалиды, ветераны и многие другие категории населения как никто другой нуждаются в поддержке государства. Мы рады, что в нашем родной регионе, Приморском крае реализуются такие проекты, и со своей стороны тоже предлагаем дополнительные бонусы для держателей Приморца», — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Выпуск и обслуживание карты производятся бесплатно, также на карту начисляется 4% годовых на остаток средств на счете карты. Держатели карт «Приморец» смогут получать на неё социальные выплаты, а также пользоваться скидками от организаций партнёров при безналичной оплате товаров и услуг. С полным списком партнеров – участников проекта можно ознакомиться на сайте Администрации Приморского края.

Для оформления карты требуется предоставить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Держателями карт могут быть пенсионеры, многодетные родители, а также льготники, имеющие звание «Ветеран труда», инвалиды, дети-инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие категории граждан, поддерживаемые проектом. С полным списком категорий граждан, имеющих право на получение карты, можно ознакомиться в офисах Примсоцбанка, а также на сайте Администрации Приморского края.

«Карта “Приморец” – безусловно, важный проект и еще одна возможность для нас окружить заботой наших граждан. Мы искренне благодарны партнерам инициативы за активную гражданскую позицию, ведь практически каждую неделю появляется новая компания, аптечная или торговая сеть, спортивный клуб или кинотеатр, которые присоединяются к проекту и тоже начинают предоставлять скидки и различные бонусы представителям льготных категорий в Приморье», – подчеркнул врио вице-губернатора – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук.

Карта выпускается на базе национальной платёжной системы МИР. Примсоцбанк является официальным участником платёжной системы с 12 апреля 2016 году и осуществляет выпуск карт, в том числе с поддержкой бесконтактной системы оплаты.

Подробную информацию о карте МИР «Приморец» можно получить в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.