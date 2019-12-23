В Иркутске прошли «Дни короткометражного кино»

В Иркутске21 декабря прошли «Дни короткометражного кино». Акция охватила 20 стран мира. Показы в России прошли уже в шестой раз и с большим размахом: 85 регионов, 3000 сеансов на 1500 площадках. Инициатором ее проведения в России стал Молодежный центр Союза кинематографистов. Об этом сообщила кинокомпания Юрия Яшникова.

Иркутянам была представлена программа «Звезды в коротком метре» и «Счастье это … Часть 2». Кроме того, зрители имели возможность пообщаться с режиссером одной из новелл Ириной Бас (г. Москва). Она делилась опытом подготовки к питчингу в рамках одноименного мастер-класса. В рамках акции с лекцией об эволюции нарратива в кинематографе выступил креативный продюсер киностудии им. Горького, преподаватель ВГИКа и МГУ Андрей Апостолов (г. Москва).

Главная цель «Дня короткометражного кино» – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на разных площадках, развитие киноклубного движения.