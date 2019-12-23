82 ребенка из Иркутской области отправились на Кремлевскую елку

Делегация Иркутской области, в которую входит 82 ребенка, отправилась в Москву на Кремлевскую ёлку. Делегация из Приангарья самая многочисленная в стране. об этом сообщили в региональном правительстве.

В состав делегации по итогам конкурсных отборов вошли дети со всех 42 муниципальных образований Иркутской области. В поездке ребят будут сопровождать два врача-педиатра, три полицейских, три педагога-психолога, 12 педагогов. Второй год дети, отправляющиеся на общероссийскую новогоднюю елку, экипированы одеждой с символикой Иркутской области (куртки, шапки, шарфы).

В Москве для детей из Приангарья будет организована экскурсионная программа (посещение Москвариума, Музея Космонавтики, часть ребят приглашена на каток на Красной площади).

Ответственным за отправку делегации Иркутской области на общероссийскую новогоднюю ёлку является региональное министерство социального развития, опеки и попечительства. В этом году на организацию поездки из областного бюджета было израсходовано 2 млн 226 тысяч рублей. Это затраты на авиабилеты и пошив комплектов верхней одежды.

В Иркутск делегация вернется 27 декабря.