Похолодание до -43 градусов и снег прогнозируют 24 декабря в Иркутской области

В Иркутской области 24 декабря будет переменная облачность. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти, в южных районах северо-западный 3-8 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37º, днём-16,-21º, местами -24,-29º, в западных районах ночью при облачной погоде до -17º, днём местами до -11º, в северных и верхнеленских районах ночью -38,-43°, при облачной погоде -28,-33°, днём -27,-32°, местами -33,-38°.

В Иркутске переменная облачность, временами слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -22,-24°, днём -16,-18°.