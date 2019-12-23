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Похолодание до -43 градусов и снег прогнозируют 24 декабря в Иркутской области

23 декабря 2019

В Иркутской области 24 декабря будет переменная облачность. Местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти, в южных районах северо-западный 3-8 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37º, днём-16,-21º, местами -24,-29º,  в западных районах ночью при облачной погоде до -17º,  днём местами до -11º, в северных и верхнеленских районах ночью  -38,-43°, при облачной погоде -28,-33°, днём -27,-32°, местами  -33,-38°.

В Иркутске переменная облачность, временами слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью  -22,-24°, днём -16,-18°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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