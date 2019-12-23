Определен новый состав правительства Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав регионального правительства. Как сообщает «Телеинформ», састь министров остаются замещать свои должности на условиях временных контрактов до избрания нового губернатора, а часть – покинет свои посты.
Исполняющим обязанности председателя правительства и заместителя губернатора по-прежнему остается Руслан Болотов. Заместителями губернатора также остаются Владимир Дорофеев, Александр Прокопьев. Вакантны три места замов и руководителя аппарата губернатора.
На период полномочий врио обязанности министров будут исполнять:
Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова;
Исполняющая обязанности министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич;
Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин;
Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина;
Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Наталия Бояринова;
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков;
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов;
Исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник;
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков;
Исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова;
Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович;
Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.
По главам министерств здравоохранения, госзакупок и молодежной политики, а также представительства Иркутской области в Москве решение еще не принято, врио обещает определиться с кандидатами до 30 декабря.
Управляющим делами губернатора и правительства региона остался Александр Суханов.
Также назначены исполняющие обязанности глав областных служб:
Исполняющая обязанности главы Службы по охране озера Байкал Наталья Шуляшкина;
Исполняющий обязанности главы Службы ветеринарии Сергей Шевченко;
Исполняющий обязанности главы Службы строительного надзора Борис Билалов;
Исполняющая обязанности главы Службы финансового контроля Людмила Богданович;
Исполняющий обязанности главы Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александр Ведерников;
Исполняющий обязанности главы Службы записи актов гражданского состояния Олег Власенко;
Исполняющий обязанности главы Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфенов;
Исполняющий обязанности главы Архивного агентства Сергей Овчинников;
Исполняющий обязанности главы Службы потребительского рынка Сергей Петров;
Исполняющая обязанности главы Службы архитектуры Екатерина Протасова;
Исполняющий обязанности главы Службы госудасрвтенного жилищного надзора Валерий Десятков;
Исполняющая обязанности главы Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Оксана Недорубко;
Исполняющая обязанности главы Агентства по туризму Екатерина Сливина;
Исполняющий обязанности Службы по сохранению культурного наследия Владимир Соколов;
Исполняющий обязанности главы Службы по тарифам Александр Халиулин.
Почти со всеми контракт заключён на три месяца. Только Владимир Родионов и Руслан Болотов получили девятимесячные контракты.