Выставка «Новогодний подарок. Уютный дом» прошла в Иркутске

В «Сибэкспоцентре» 22 декабря закрылась традиционная новогодняя выставка. Руководитель департамента организации выставок ОАО «Сибэкспоцентр» Наталья Третьякова поблагодарила участников мероприятия. Отдельно отметила партнеров – компании «Русский праздник», «Mama38» и организации «Мамочки и папочки» за яркую развлекательную программу.

Компания «Русский праздник» провела интерактивную игру с гостями. Сказочные персонажи водили хороводы, устраивали игры, дарили подарки и поздравляли всех с наступающим Новым годом. 21 декабря разыграли семейную поездку в новогоднюю деревню «Легенды Зимолесья» среди тех, кто принёс ручные новогодние шары. 170 шаров на протяжении всей выставки украшали центральную ёлку.

Концертную программу организовала иркутская региональная общественная организация социальной помощи «Мамочки и папочки».

Для самых маленьких посетителей прошел малышовый марафон от портала 38mama.ru. Напоминаем, специфика конкурса заключалась в том, что ребятишкам необходимо было самостоятельно добраться до родителей. Участники постарше должны были пройти полосу препятствий. На конкурсе не разрешалось помогать ребенку, но внимание самых маленьких можно было привлекать игрушками, телефонами и многим другим. В результате победители получили ценные призы.

Ежедневно на выставке проводились мастер-классы. Все присутствующие учились вязать крючком, рисовать жидки акрилом, украшать имбирные пряники, узнали, что такое ментальная арифметика.

В день закрытия выставки студия рисования песком «СэндПРО» провела новогоднее песочное шоу «Приключения в стеклянном шаре» мотивам сказки «Алиса в стране чудес».

Состоялась театральная презентация краеведческого музея.

На торжественной церемонии закрытия выставки были награждены участники конкурсов и экспоненты, которые приняли участие в выставке «Новогодний подарок. Уютный дом». В конкурсе «Лучшая новогодняя ёлка» главный приз получила ООО «Золотая рыбка», а также свои заслуженные награды забрали компании «Радуга текстиля», «Подарок Сибири» и санаторий «Кедр». За участие в спецпроекте hand-made «Новогодний переполох» были награждены компании «Байгол», «Игрушки из фетра и текстиля», «Калейдоскоп подарков», а также ИРООСП «Мамочки и папочки».

Золотой награды выставки удостоились ООО «Соколики», ООО Санаторий «Кедр» и ООО «Кондитерская фабрика Амта». Серебряную награду вручили компании «Русский праздник», ГУФСИНу России по Иркутской области, ООО «Золотая рыбка», а также ОАО «Байкалкварцсамоцветы». В завершении церемонии состоялся розыгрыш призов от участников выставки среди посетителей.

Кроме того, иркутяне купили подарки, продукты для новогоднего стола.