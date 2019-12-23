Более ста безработных жителей Иркутской области в 2020 году получат почти деньги на открытие собственного дела

В Иркутской области более ста безработных граждан смогут получить в 2020 году единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела при государственной регистрации в качестве предпринимателя. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Помощь будет оказана по госпрограмме «Труд и занятость» на 2019-2024 годы. Размер единовременной выплаты составляет 96 тысяч рублей. Для содействия самозанятости безработных граждан также действуют механизмы информационно-консультационного сопровождения, мотивации и обучения основам предпринимательства.

В 2019 году финансовую помощь на создание собственного дела получили 88 человек. Для получения единовременной финансовой помощи необходимо обратиться в центр занятости населения по месту проживания. Специалисты проведут консультации по вопросам организации собственного дела, составления бизнес-плана, оформления регистрации гражданина в качестве предпринимателя.