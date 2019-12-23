Иркутянин рассчитался квартирой из-за долга

В Иркутске судебные приставы по решению суда составили акт описи и ареста имущества должника. Квартира была реализована с торгов, деньги перечислены взыскателю. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Шелеховский горолдской суд выдал судебным приставам Иркутска исполнительный лист о взыскании заложенной квартиры и её продаже, установив первоначальную продажную цену 3 млн рублей, а также о взыскании в пользу физического лица денег по договору займа в размере свыше 200 тыс. рублей.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы после составления акта описи и ареста имущества неплательщика передали недвижимость на торги. 3 млн 450 тыс. рублей с продажи квартиры поступили на депозитный счет отдела судебных приставов.

Из них более 200 тыс. рублей перечислены взыскателю в счет погашения долга, оставшиеся деньги возвращены должнику.