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Продавцы-кассиры и повара считаются самыми востребованными профессиями в России

23 декабря 2019

В России среди рабочих профессий, требующих профессионального обучения или образования, и специалистов среднего звена наиболее востребованы продавцы-кассиры (5,6%) и повара (4,9%). Об этом пишет «Российская газета». 

Далее в рейтинге идут представители сферы образования и юриспруденции, в частности, педагоги профессионального обучения, профессионального и дополнительного профобразования (3,2%) и юристы (2,8%).

Также в него попали специалисты по социальной работе, по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи.

Что касается организаций, где трудятся меньше ста человек, то там больше всего востребованы педагоги профессионального обучения и образования, дополнительного, дошкольного образования, социальные работники, медсестры, повара, бухгалтеры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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