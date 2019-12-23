Продавцы-кассиры и повара считаются самыми востребованными профессиями в России

В России среди рабочих профессий, требующих профессионального обучения или образования, и специалистов среднего звена наиболее востребованы продавцы-кассиры (5,6%) и повара (4,9%). Об этом пишет «Российская газета».

Далее в рейтинге идут представители сферы образования и юриспруденции, в частности, педагоги профессионального обучения, профессионального и дополнительного профобразования (3,2%) и юристы (2,8%).

Также в него попали специалисты по социальной работе, по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи.

Что касается организаций, где трудятся меньше ста человек, то там больше всего востребованы педагоги профессионального обучения и образования, дополнительного, дошкольного образования, социальные работники, медсестры, повара, бухгалтеры.