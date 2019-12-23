Большинство пострадавших от паводков в Иркутской области остаются в своих территориях

В Иркутской области 55,9% семей, утративших жилье в результате паводков, восстанавливают свои жилищные права в муниципалитетах, где они проживали ранее. Об этом сообщает ФАУ «РосКапСтрой» в регионе.

Еще 30, 4% жителей предпочитают приобретать квартиры и дома по свидетельствам на выплаты для восстановления жилищных прав в других муниципалитетах Приангарья, в основном, это Иркутск, Братск, Иркутский район.

13,7% пострадавших приобретают жильё за пределами Иркутской области. География переезда самая широкая, жители Приангарья чаще переезжают в Красноярский и Краснодарский края, а также в Центральный федеральный округ.

По данным на 19 декабря, минсоцразвития региона выдано 6 тысяч 956 свидетельств на приобретение жилья, из них 4950 оплачено на сумму 14 млрд 646 млн рублей. При этом в центры выдачи заключений о признании непригодными жилых помещений муниципальными образованиями направлено 7 тысяч 242 заявления. Процесс признания жилья непригодным для проживания продолжается.