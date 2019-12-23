Новости

В Иркутской области с арендатора лесного участка взыскали почти 4 млн рублей за вырубку деревьев

23 декабря 2019

Усольский городской суд взыскал ущерб за вырубку деревьев. с предпринимателя, который арендовал землю в Тойсуковском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Было выявлено, что вырубка леса на арендованном участке с использованием техники и механизмов наносит значительный ущерб животному миру, поскольку нарушается среда обитания животных, снижается их численность и продуктивность. 

Ущерб составил 3 937 275, 42 руб. Ответчик не согласился с предъявленной суммой и предоставил свой расчет нанесенного ущерба, однако суд не принял его во внимание при рассмотрении дела, так как он выполнен не уполномоченным на то лицом.

Суд взыскал с ответчика сумму причиненного ущерба. Ответчик обжаловал решение Усольского городского суда, подав на него апелляционную жалобу. Однако Иркутский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
Ипотечные ставки упали до рекордного минимума
ЦБ предлагает ужесточить условия выдачи ипотеки
Ставки по ипотеке падают, а объемы выдачи не растут. В чем дело?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании