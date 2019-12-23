В Иркутской области с арендатора лесного участка взыскали почти 4 млн рублей за вырубку деревьев

Усольский городской суд взыскал ущерб за вырубку деревьев. с предпринимателя, который арендовал землю в Тойсуковском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было выявлено, что вырубка леса на арендованном участке с использованием техники и механизмов наносит значительный ущерб животному миру, поскольку нарушается среда обитания животных, снижается их численность и продуктивность.

Ущерб составил 3 937 275, 42 руб. Ответчик не согласился с предъявленной суммой и предоставил свой расчет нанесенного ущерба, однако суд не принял его во внимание при рассмотрении дела, так как он выполнен не уполномоченным на то лицом.

Суд взыскал с ответчика сумму причиненного ущерба. Ответчик обжаловал решение Усольского городского суда, подав на него апелляционную жалобу. Однако Иркутский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.