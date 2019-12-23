Сбербанк Управление Активами преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением

Совокупный объем активов под управлением компаний бизнеса Сбербанк Управление Активами превысил 1 трлн рублей. За 2019 год объём активов увеличился с 7871 млрд рублей до 1 трлн2.

Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«В 2019 году мы поставили перед собой цель быть лучшими на рынке коллективных инвестиций и доверительного управления и, в общем, эту задачу решили. В этом году прирост активов наблюдался по всем направлением – и со стороны частных клиентов, и со стороны институциональных инвесторов. Так, притоки от розничных клиентов в открытые и закрытые ПИФ, стратегии доверительного управления и ИИС составили 115 млрд рублей. Помимо этого, мы заключили несколько крупных сделок на рынке управления средствами негосударственных пенсионных фондов. В итоге еще до конца года мы преодолели символический рубеж – объем активов под управлением достиг 1 трлн рублей».

Сбербанк Управление Активами – лидер по объему средств в ОПИФ. Объем активов в открытых фондах составляет 122 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее3. По итогам ноября 2019 года биржевой фонд «Сбербанк – Индекс МосБиржи государственных облигаций» (тикер - SBGB) стал крупнейшим ETF на российском рынке – стоимость чистых активов фонда составила 4 млрд рублей. Также Сбербанк Управление Активами – лидер по числу открытых ИИС. По данным Московской биржи, розничные инвесторы открыли 131,6 тыс. ИИС в управляющей компании Сбербанка, при этом во всех управляющих компаниях в России было открыто 192,4 тыс. ИИС. Активы на ИИС в Сбербанк Управление Активами составляют более 40 млрд рублей.

Евгений Зайцев, генеральный директор Сбербанк Управление Активами:

«Основным драйвером роста индустрии доверительного управления в последние годы выступают розничные клиенты. И 2019 год стал в этом отношении знаковым. После спада на долговом рынке в 2018 году и последовавшим за ним оттоком средств в конце года из фондов облигаций, в 2019 году, когда ситуация на фондовых рынках нормализовалась, инвесторы снова начали наращивать вложения в инструменты доверительного управления, тем самым подтвердив, что интерес розничных клиентов – не временное явление, а уже устоявшийся тренд».

Сбербанк Управление Активами - дочерняя компания ПАО Сбербанк. Специализируется на предоставлении услуг в сфере доверительного управления частным и институциональным клиентам (управление открытыми и закрытыми паевыми фондами, стратегии доверительного управления, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)).