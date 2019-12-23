Победитель новогоднего марафона РУСАЛа получил 165 тыс. рублей

Традиционный новогодний марафон РУСАЛа "Верим в чудо, творим чудо!" завершился в Братске. Его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на 165 тысяч рублей. Об этом сообщает БСТ.



- В этом году марафон - лучше по многим параметрам. Во-первых, у нас больше команд. Во-вторых, команды лучше подготовлены, больше мотивированы. Главное отличие, что у нас победитель - только один. Это будет та команда, которая представит лучший соцпроект, - сказала Ольга Шалимова, директор Братского подразделения ЦСП РУСАЛа.

Поддержать финалистов пришли партнеры по новогоднему марафону – представители социальных учреждений и руководители предприятий.

Каждая из 8 команд презентовала идею, направленную на помощь детям. По итогу выиграла команда «Серпантин». Она берёт главный приз уже второй год подряд. В 2020-м году команда воплотит в жизнь проект "В гостях у сказки".

Второе место поделили команды «Миротворец» и «Снегопад» Лицея №1. Но, главное, что работа с подопечными у команд продолжается и вне марафона независимо от результатов голосования.

- С помощью подобных мероприятий мы позволяем людям сделать очень много приятных вещей для тех, кто в этом нуждается», - сказал Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа.

Следующий год для новогоднего марафона ЦСП РУСАЛа станет юбилейным - "Верим в чудо, творим чудо!" пройдёт уже в десятый раз.