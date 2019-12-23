На БАМе закончили реконструкцию сортировочной станции Вихоревка

На Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области закончили реконструкцию сортировочной станции Вихоревка. Общий объем инвестиций составил около 2 млрд рублей. Об этом сообщили в ВСЖД.

Интенсивный рост объемов железнодорожных перевозок в направлении Дальнего Востока потребовал переключения значительной части поездопотока на Байкало-Амурскую магистраль и соответственного увеличения пропускной способности. Этот объект является частью комплексной программы, нацеленной на развитие пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба.

В ходе работ были построены шесть новых технологических зданий, в том числе горочный пост, устройство для сортировки вагонов, уложены и введены в эксплуатацию 20 стрелочных переводов. В результате развития станции создано дополнительно 72 рабочих места.

Благодаря реализации проекта перерабатывающая способность станции Вихоревка увеличится на 30% и составит более 1300 вагонов в сутки.

После запуска горки станция сможет формировать поезда назначением на Коршуниху, Тынду, Северобайкальск, Усть-Илимск, Забайкальск и Красноярск-Восточный.