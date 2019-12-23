Иркутская лизинговая компания «РАФТ ЛИЗИНГ» получила награду в престижном федеральном конкурсе «Лизинговая сделка года»

Сделка иркутской компании «РАФТ ЛИЗИНГ» был признана лучшей в России на Национальной премии «Лизинговая сделка года» в номинации «Промышленное оборудование». Имена победителей назвали 19 декабря в Москве. Это первая победа представителей иркутского рынка лизинга в столь престижной национальной премии.

В состав жюри вошли независимые представители отрасли. Все заявки на конкурс были обезличены, чтобы обеспечить максимальную объективность при голосовании. На конкурс компания «РАФТ ЛИЗИНГ» представила трансграничную сделку по поставке комплекса деревообрабатывающего оборудования из трех стран для лесопромышленного предприятия в Кировской области. Уникальность и сложность проекта в том, что он является международным. Поставщиками выступили сразу несколько компаний из Австрии, Беларуси и России. Один из контрактов был на двух языках – русском и немецком.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:

Эта была сложная сделка «под ключ». Мы контролировали все этапы проекта: доставку, проводили растаможивание оборудования, получение декларации соответствия оборудования стандартам Евразийского экономического союза. Нам очень приятно получить столь высокую профессиональную оценку со стороны лизингового сообщества России. Тем более, что для иркутского лизинга такое признание - впервые».

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» основана в 2006 году в Братске. Сейчас головной офис компании расположен в Иркутске, филиалы – в Братске и Новокузнецке. Считается одной из крупнейших региональных лизинговых компаний Иркутской области. Занимает 48 место по России и 11 место в Сибирском федеральном округе (по данным РА «Эксперт» за 2018 год)