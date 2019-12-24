Иркутская область оказалась на 48 месте по уровню закредитованности в РФ

Средний показатель по стране составил 47,1%, это на 2,2 п.п. больше чем в прошлом году. Рекордсменами закредитованности стали жители Колмыкии (86,2%), наименее закредитоваными оказались граждане Ингушетии (9,9%). Сообщает в своем материале РИА Новости.

Иркутск занял 48 место в рейтинге, со средним объемом задолженности на одного человека в 260,9 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель составлял на 33,2 тыс. рублей меньше.

Ближайший сосед Иркутской области – Республика Бурятия оказалась на 47 месте списка. Здесь средняя задолженность перед банком на одного человека составляет 221,1 тыс. рублей. С прошлого года она изменилась на 30,2 тыс. рублей.