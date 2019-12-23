Мировой авторынок в ноябре снизился на 2%

Мировой авторынок в ноябре снизился на 2,4% до 7 млн 697 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 89 млн 857 тыс. машин. Сообщает АВТОСТАТ.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 82 млн 105 тыс. единиц (-5%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в ноябре было реализовано 2 млн 427 тыс. машин (-4,2%).

Таким образом, отрицательная динамика фиксируется семнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 412 тыс. машин, что на 2% выше показателя годичной давности. Автомобильные рынки стран Западной Европы в ноябре выросли на 3% и составили 1 млн 255 тыс. машин.

Продажи автомобилей в странах Восточной Европы остались на прошлогоднем уровне и составили 375,3 тыс. единиц (-0,2%).

Стоит при этом отметить, что российский авторынок в ноябре усилил падение до 6,4%, что обусловлено завершением госпрограмм стимулирования спроса.

В Южной Америке местные дилеры продали 255,5 тыс. автомобилей, что на 1,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (382,2 тыс. шт., -12,5%), Канаду (144,5 тыс. шт., -0,1%) и Корею (150,9 тыс. шт., -5,6%).