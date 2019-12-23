В 2020 году в Иркутской области реализуют 21 государственную программу с с финансированием 186,2 млрд рублей

В 2020 году на территории Иркутской области будет реализовываться 21 государственная программа с объёмом финансирования 186,2 млрд рублей. В 2021 году предусмотрен объем финансов в 181,9, в 2022 – 180,3 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

И.о. главы финансового ведомства Наталия Бояринова доложила об основных параметрах областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Она отметила, что Иркутская область характеризуется высоким уровнем бюджетной обеспеченности. При этом по итогам текущего года ожидается дефицит областного бюджета. В первую очередь, это связано с увеличением расходов региональной казны, направленных на ликвидацию ЧС. Из 30 млрд рублей, предусмотренных на 2019 год, более 23,2 млрд уже направлено по установленным направлениям из областного бюджета. Также главный финансист области отметила в текущем году большой прирост трансфертной поддержки за счет федерального бюджета, связанный с ликвидацией последствий наводнения, произошедшего летом этого года в регионе.

В структуре налоговых доходов Наталия Бояринова обозначила большой удельный вес предприятий нефтедобывающего сектора экономики, которые зависят от конъюнктуры цен на сырьевых рынках и существенно влияют на доходную часть областного бюджета. При этом, указала она, областной бюджет в 2019 году сохранял свою социальную направленность, обеспечивая более 2/3 всех поступлений на финансирование отраслей именно социально-культурной сферы. За 11 месяцев почти 123 млрд были направлены в эти отрасли.

Сегодня началось финансирование муниципальных образований, которое связано с уточнением областного бюджета, принятого депутатами Законодательного собрания 13 декабря и опубликованного 20 декабря, а также с завершением процедуры внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Игорь Кобзев обратил внимание, что сейчас сохраняется угроза неисполнения бюджета в отдельных отраслях – охране окружающей среды и строительстве дошкольных образовательных учреждений. В охране окружающей среды это связано с заменой подрядчика при осуществлении работ по ликвидации последствий негативного влияния отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК. В образовании не будут исполнены обязательства по приобретению детского сада в 22-м микрорайоне Ангарска и строительству детского сада на 110 мест в п. Балаганск. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области потребовал подготовить и провести срочное совещание по этим вопросам, а исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Андрей Крючков прямо с оперативного совещания после своего доклада был командирован в федеральное министерство для решения необходимых вопросов.

Наталия Бояринова сказала, что с 1 января 2020 года на территории региона начинают действовать три новые меры социальной поддержки граждан: выплата региональной социальной доплаты к пенсии, 50-процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен статус «дети Великой Отечественной войны», 50-процентная компенсация уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для одиноких неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 60 лет.

Как заметила главный финансист региона, по всему трехлетнему периоду размер дефицита и государственного долга бюджета Иркутской области остается на экономически безопасном уровне.