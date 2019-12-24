Эксперты прогнозируют, что в 2022 году ущерб от кибератак составит $8 млрд

За последний год 76% предприятий сталкивались с инцидентами в сфере информационной безопасности. К такому выводу пришли эксперты «АльфаСтрахование», опросив 200 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Последствия глобальной цифровизации затрагивают как корпорации, так и небольшие предприятия – вопросы кибербезопасности ставят на первое место 95% опрошенных компаний.

При этом 59% респондентов сталкивались с киберинцидентами в этом году от одного до десяти раз, у 17% случилось более десяти подобных инцидентов, оставшиеся 24% – не выявляли кибератак или не придавали им большого значения.



Среди наиболее актуальных угроз большинство участников опроса назвали вредоносное ПО, фишинг, кибератаки с целью хищения данных или денежных средств, промышленный шпионаж, спам.



Как показало исследование, более двух третьих кибератак (71%) начинаются с простых уловок – фишинговых электронных писем – это один из самых распространенных доступов в корпоративные сети.

При этом мотив хакеров не всегда ограничивается желанием получить деньги компании, в некоторых случаях бизнес «парализуют» конкуренты. Вывести из строя IT-систему организации может также ошибка персонала или технический сбой.



Больше всего (65%) респонденты ожидают атаки от конкурентов и хакеров, однако более четверти компаний не исключают, что в них могут участвовать также сотрудники или контрагенты.



Пока далеко не все участники опроса прибегают к страховой защите своих рисков: почти 40% сообщили, что знают о киберстраховании, однако лишь 8% участников страховали свои киберриски. При этом 120 компаний из 200 опрошенных планируют в будущем увеличить бюджет на такую защиту.



«Ущерб от киберпреступлений растет почти в геометрической прогрессии. Только в 2018 г., по оценкам Internet Crime Compliant Center, он составлял $2,7 млрд, а к 2022 г. – достигнет $8 млрд. Поэтому вопрос защиты данных рисков становится все более актуальным.