Дизайнер украшений из Омска стала победителем конкурса #всёсама

Банк «Открытие», управляющая компания «Открытие» и журнал «ОК!» подвели итоги конкурса #всёсама. 100 тысяч рублей на развитие собственного дела получит дизайнер украшений Марианна Згоржельская.

Конкурс #всёсама объединил активных талантливых женщин из 16 городов России, чьи ежедневные инвестиции в себя и любимое дело позволили достичь поставленных целей и получить признание. Под хештегом #всёсама они делились опытом с теми, кто только начинает свой путь к успеху и мечтает стать финансово независимыми.

Экспертное жюри определило лучший бизнес-проект из опубликованных участницами конкурса. Победил кейс Марианны Згоржельской – женщины-предпринимателя, открывшей мастерскую украшений по принципу ателье и продвигающей свой бизнес через Instagram @mrs.accessory.

«Для меня проект «Всё сама» – это бизнес-по-женски, когда в каждом действии есть душа. Когда ты сначала чувствуешь, что можешь сделать что-то классное, а потом берешь и делаешь это. Важно не откладывать на потом, воплощать свои идеи, не бояться мнения окружающих и верить в себя. Я на своем примере убедилась: когда ты попадаешь в свой поток, когда ты находишь свою нишу, на всех светофорах загорается зеленый свет. Но перед этим будет очень-очень много работы», – прокомментировала победитель конкурса Марианна Згоржельская.

По мнению заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Надии Черкасовой, активное привлечение женщин в предпринимательство может стать одной из точек роста российской экономики. «В последние три года мы видим увеличение количества женщин-предпринимателей, рост интереса к предпринимательской деятельности с их стороны. По данным Women Business Index 84% женщин рассматривают возможность создания своего дела. Тех, кто готов создавать и развивать свой бизнес, несмотря на ограничения, тех, кто видит в обстоятельствах возможности, в банке «Открытие» называют «Неприниматели». И банк их в этом поддерживает, предлагая кредиты на развитие бизнеса по специальной ставке от 9,5%», – рассказала Надия Черкасова.

Конкурс поддержали Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая, Ян Гэ, актриса, режиссер, участница шестого сезона российского шоу «Голос», Дарья Клишина, победительница российских и международных соревнований по прыжкам в длину, которая стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к летней Олимпиаде-2016, популярная певица Катя IOWA, дизайнер, основательница школы визажистов Айза Анохина, российская актриса Надежда Ангарская и другие известные, добившиеся успеха женщины.

В аккаунте @vsesamaproject в Instagram были опубликованы полезные кейсы, лайфхаки по ведению бизнеса и мотивирующие видео от амбассадоров проекта.