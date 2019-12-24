Московский форум для предпринимателей «Мой бизнес» собрал 15 тысяч участников

11 декабря прошёл итоговый форум «Мой бизнес» при рекордном участии 15 тысяч зрителей. А трансляцию в интернете посмотрели более 25 тысяч человек. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» форумы «Мой бизнес» прошли по всей России: от Калининградской области до Камчатки. В общей сложности их посетили более 50 тысяч человек. Мероприятие в столице стало 26-м по счёту. Партнером форума выступил банк «Открытие».

На площадке в Москве выступили основатель ресторанной группы Novikov Group Аркадий Новиков, сооснователь гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент, владелец Hartmann Holdings, основатель компаний CarPrice, Aktivo, KupiVIP Оскар Хартманн, бизнес-тренер Ирина Хакамада, бизнесмен из топ-100 Forbes, автор популярного обучающего youtube-канала Big Money Евгений Черняк и другие.

«Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка «Открытие». И мы прекрасно понимаем, что в основе успеха любого дела – люди, которые преодолевают себя и обстоятельства. Мы так же, как наши клиенты строим бизнес «с нуля», и поэтому прекрасно понимаем, что значит быть предпринимателем. Тех, кто не останавливается на достигнутом, кто готов рисковать, мы называем «Неприниматели». Банк поддерживает таких клиентов, предлагая кредиты на развитие бизнеса по специальной ставке от 9,5%, образовательные программы и удобные онлайн сервисы», - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Наши высокие показатели подтверждаются количеством активных клиентов и суммой выданных кредитов. С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования банк «Открытие» выдал 170 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу, а клиентская база превысила 200 тысяч активных клиентов», - добавила Надия Черкасова.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем улучшить условия ведения бизнеса в России. Некоторые позитивные результаты заметны уже сейчас: в 2019 году Россия поднялась еще на 3 строчки в мировом рейтинге Doing Business, с 31-го на 28-е место. Это значимый показатель общих усилий по созданию благоприятных условий и возможностей для бизнеса», - в видеообращении к участникам форума подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На форуме для гостей и участников работали три параллельные сцены «Маркетинг и продажи», «Личная эффективность» и «Успешные кейсы», на которых выступили около 30 ключевых спикеров.

Форум с успехов прошел в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Кызыле, Челябинске и других городах. В программе каждого форума были представлены разные форматы – мастер-классы, лекции, бизнес-кейсы. Главные темы форума – господдержка МСП, открытие дела «с нуля», новые технологии для бизнеса, секреты построения эффективной команды, личные истории успеха.

Форум "Мой бизнес" стал одним из главных событий информационной кампании по популяризации предпринимательства в России. По замыслу организаторов, его главные задачи - рассказать предпринимательскому сообществу о мерах государственной поддержки, сформировать институт наставничества для обмена опытом с ведущими предпринимателями, а также оказать помощь в открытии и развитии собственного дела.