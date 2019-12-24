В приложении «БКС Банк» можно потратить бонусы на товары и услуги

Теперь в мобильном приложении «БКС Банк» вы можете потратить накопленные бонусы на товары, услуги, рестораны и развлечения, авиабилеты и туры, продукты, а также оформить онлайн - подписку на музыку, фильмы, сериалы.

В приложении представлены известные бренды, в числе которых «Перекресток», OZON.travel, Novikov Group, «ЦУМ» и другие предложения от партнеров.

Как потратить бонусы:

1. Обновите мобильное приложение «БКС Банк» до последней версии, зайдите в раздел «Бонусы» и нажмите кнопку «Потратить бонусы».

2. Перейдите в карточку интересного Вам предложения, чтобы узнать условия использования промокода или сертификата для покупок у партнёра. Затем выберите номинал и нажмите «Купить за бонусы».

3. Используйте промокод или сертификат для полной или частичной оплаты покупки у партнёра. Если её стоимость выше, разницу Вы можете оплатить картой БКС Банка.

Скачать мобильное приложение «БКС Банк».