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ПСБ: Устанавливается особый порядок финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу

24 декабря 2019

Вводится понятие «опорный банк для оборонно-промышленного комплекса», сообщил Сергей Рябухин.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» в части обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, закон направлен на обеспечение особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу. Федеральным законом вводится такое понятие как «опорный банк для оборонно-промышленного комплекса», которым будет являться публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по определению объема денежных средств для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которого осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.

Также предусматривается, что порядок согласования государственным заказчиком уполномоченного банка головному исполнителю, с которым заключает государственный контракт, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Информация с сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ>>


/ Сибирское Информационное Агентство /
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