Из кризиса в рост: «АгроНива» удвоила выручку за 6 лет при поддержке РСХБ

Конструктивное взаимодействие между клиентом и обладающим соответствующими компетенциями банком способно эффективно выводить предприятие из кризиса, сохранять рабочие места и развивать производство. Для этого нужна общая, объединяющая цель. Примером выступает сотрудничество АО «Россельхозбанк» и ООО «АгроНива» в Удмуртии, где компания вошла в десятку ведущих производителей молока в 2019 году.

ООО «АгроНива» успешно развивалась до начала 2009 года и была крупнейшим сельскохозяйственным холдингом на территории Сарапульского района. Финансовый кризис, необходимость досрочного погашения кредитов перед другим банком и засуха нанесли удар по предприятию.

Россельхозбанк, долг перед которым на 1 ноября 2019 года составил 308 млн рублей, продолжает проводить мероприятия, направленные на выведение социально и экономически важного для Республики предприятия из кризиса. 14 ноября 2019 года Банк реструктуризировал задолженность компании на 8 лет со снижением процентной ставки.

За время сотрудничества с Банком предприятие нарастило основные показатели. Так, в 2018 году его выручка составила 264 млн рублей, что более чем вдвое превышает результат 2012 года. Годовой объем производства молока – профильного продукта компании – в 2018 году превысил 7500 тонн – в полтора раза выше результата 2010 года. При этом поголовье дойного стада почти не изменилось. Увеличение производства молока достигнуто за счет изменения системы кормления и проведения селекционной работы, то есть качественными методами.

Кроме того, сохранены и рабочие места.

«ООО «АгроНива» – одно из крупных сельхозпредприятий Удмуртской Республики, по итогам минувшего года добилось хороших результатов по молочной продуктивности дойного поголовья – 6475 кг молока на корову. Это ключевой показатель успешной деятельности, включающий в себя многие аспекты агробизнеса: оптимальные условия содержания стада, заготовку качественных кормов, наличие посевных площадей, надежный ресурс, кадровый капитал. Стоит также отметить открытие в хозяйстве в этом году собственного комбикормового производства, которое позволило увеличить надои и сохранить качество молочного сырья. «АгроНива» – это огромный коллектив людей, каждый из которых в совершенстве знает вверенное ему дело. Здесь трудятся высококлассные механизаторы, зоотехники, операторы машинного доения, и многие из них – победители отраслевых конкурсов профмастерства. Имена этих людей занесены на районные и республиканские Доски почета, и доверие «АгроНиве» – это прежде всего доверие ее работникам и грамотному руководящему составу. Мы признательны Россельхозбанку за финансовую поддержку, оказанную «АгроНиве», – комментирует министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

«Сельское хозяйство нередко сталкивается с объективными трудностями, например, засухой или другим природным бедствием, а также влиянием негативных макроэкономических трендов. В такой ситуации крайне важна поддержка со стороны опытного финансового партнера, который сможет вести адекватную антикризисную политику и идти навстречу клиенту, входя в его положение. Россельхозбанк обладает соответствующими компетенциями. Мы рады, что при нашем содействии ООО «АгроНива» встала на ноги, сейчас это стабильное, устойчивое предприятие с качественной продукцией и стабильной работой для населения. ООО «АгроНива» продолжает работу по улучшению рациона кормов КРС, чтобы сохранить достигнутый объем выручки», – сказал директор Удмуртского регионального филиала РСХБ Александр Чураков.

Директор добавил, что АПК Удмуртии обладает экспортным потенциалом, и подчеркнул, что у РСХБ есть необходимые инструменты для поддержки ВЭД.

Россельхозбанк дает экспортерам продукции АПК полный спектр возможностей по привлечению экспортного финансирования, структурированию внешнеторговых сделок, проведению международных расчетов, получению гарантий и открытию аккредитивов по внешнеторговым контрактам, осуществлению конверсионных операций. РСХБ предоставляет предприятием консультационную поддержку по организации и финансированию ВЭД, в том числе в части использования широкой корреспондентской сети Банка.