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Пострадавшим от паводка в Куйтунском районе выдано 6 свидетельств на получение жилья

24 декабря 2019

Пострадавшим от паводка в Куйтунском районе на сегодня выдано шесть свидетельств на приобретение жилья на общую сумму 17 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Мэр района Алексей Мари доложил, что в результате паводка пострадал 91 дом, 100 жилых помещений. В администрацию поступило 60 заявлений на обследование жилых помещений, 55 признаны аварийными. По каждому объекту есть решение. С заявлениями на получение свидетельств на приобретение жилья поступило от 33 семей (102 человека).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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