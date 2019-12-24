Пострадавшим от паводка в Куйтунском районе выдано 6 свидетельств на получение жилья

Пострадавшим от паводка в Куйтунском районе на сегодня выдано шесть свидетельств на приобретение жилья на общую сумму 17 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мэр района Алексей Мари доложил, что в результате паводка пострадал 91 дом, 100 жилых помещений. В администрацию поступило 60 заявлений на обследование жилых помещений, 55 признаны аварийными. По каждому объекту есть решение. С заявлениями на получение свидетельств на приобретение жилья поступило от 33 семей (102 человека).