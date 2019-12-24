В п. Кутулик 28 декабря сдадут многоквартирный дом

В п. Кутулик Аларского района 28 декабря планируется сдача 24-квартирного жилого дома для медицинских работников. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В уходящем году приняли в эксплуатацию большой больничный комплекс в Боханском районе.

Строительство зданий для больницы началось в 2006 году с разбивкой на два пусковых комплекса (поликлиника на 200 посещений в смену, стационар на 155 коек). В связи с ограниченными возможностями бюджета Иркутской области финансирование строительства с 2014 года было приостановлено и возобновлено только в 2016 году.

Сейчас строят здание для Баяндаевской средней школы и школы в п. Целинный Нукутского района. В 2019 году построены спортивный зал в с. Нагалык Баяндаевского района и Дом культуры в п. Забитуй Аларского района, завершается возведение Дома культуры в с. Ирхидей и продолжается строительство учреждений культуры в с. Ново-Ленино Осинского района, с. Тараса Боханского района и с. Нукуты Нукутского района.

В этом году планируется сдача школы-детского сада в д. Ныгда Аларского района, в нескольких школах округа проведен капитальный ремонт. Однако на территории УОБО есть потребность в строительстве еще 18 школ, т.к. демографическая ситуация в округе улучшается, при этом некоторые имеющиеся здания образовательных учреждений устарели физически или по разным причинам их нет вообще, и дети занимаются в приспособленных помещениях.