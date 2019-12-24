Компания En+ Group к Новому году открыла ледовый городок в заливе Якоби

Компания En+ Group открыла к Новому году зимнюю зону отдыха в заливе Якоби, которая состоит из ледового лабиринта, ледяной елки в форме опоры ЛЭП, двух детских горок, а также арт-объекта в виде светящейся лампочки. Городок будет открыт всю зиму. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На создание ледяного лабиринта потребовалось 42 куб. м льда (500 ледяных блоков). Весь периметр площадки оборудован светодиодными софитами, которые по вечерам будут окрашивать лабиринт в разные цвета. Кроме того, на прилегающих к площадке деревьях развешаны многочисленные гирлянды.

Праздничное открытие ледового городка En+ Group состоялось накануне Дня энергетика. В предновогодние дни и во время зимних каникул здесь пройдут представления с участием сказочных героев, детские дискотеки, выступления аниматоров и интерактивные программы. «Волшебная подзарядка» ждет гостей 28 и 29 декабря 2019 года, а затем - со 2 по 7 января 2020 года, с 12:00 до 14:00. Вход на все мероприятия бесплатный.

В 2020 году на этом месте компания планирует построить и передать городу большую детскую площадку с сооружениями для занятий спортом и игровым оборудованием для детей.

– Зимняя зона отдыха в заливе Якоби - наш новогодний подарок всем иркутянам. Приглашаем жителей и гостей Иркутска на прогулку по ледовому городку, где сделать красивые фотографии и окунуться в яркую атмосферу праздника, - сказала Светлана Чекалина, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group.