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За неделю ОРВИ выявили у троих жителей Иркутской области

24 декабря 2019

В Иркутской области с 16 по 22 декабря зарегистрировано 16 147 обращений за медицинской помощью  с признаками ОРВИ, в том числе 12 230 детей. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у троих человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону. 

По данным еженедельного мониторинга в Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 48%. В детской возрастной группе от 0 до 2 лет отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

На территории Приангарья завершена прививочная кампания против гриппа, в рамках которой вакцинировано 47,4% населения области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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