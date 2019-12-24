За неделю ОРВИ выявили у троих жителей Иркутской области

В Иркутской области с 16 по 22 декабря зарегистрировано 16 147 обращений за медицинской помощью с признаками ОРВИ, в том числе 12 230 детей. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у троих человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

По данным еженедельного мониторинга в Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 48%. В детской возрастной группе от 0 до 2 лет отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

На территории Приангарья завершена прививочная кампания против гриппа, в рамках которой вакцинировано 47,4% населения области.