В Иркутской области собаки могут заразить человека опасной болезнью

Иркутская область попала в список регионов, где более 30% собак заражены эхинококкозом. Речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор, эхинококкоз - это хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, реже в других органах, образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов (ленточных червей рода Echinococcus).

Также наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Дальний Восток, страны Средней Азии.

Заражение человека происходит при контакте с больными животными (собаками, сельскохозяйственными животными), при сборе и употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур.

Яйца эхинококка очень устойчивы к внешним воздействиям и могут длительное время сохраняться во внешней среде. С дождевыми водами они могут попадать в водоёмы, которые служат для водопоя скота.

Среди основных факторов заражения также грязные руки, а также овощи, фрукты, зелень. Яйца гельминта могут заноситься с пылью на разные предметы обихода и вдыхаться с запыленным воздухом.

Дети болеют чаще, так как они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.