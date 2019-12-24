В Иркутской области на 29% уменьшилось количество зарегистрированных ДДУ в ноябре

На 29% уменьшилось количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Иркутской области в ноябре 2019 года. Как сообщили в управлении Росреестра по региону, в прошлом месяце зарегистрировало 599 ДДУ, по 68 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. В октябре этого года ведомством было зарегистрировано 845 ДДУ.

Всего с января по ноябрь 2019 года ведомство зарегистрировало 9 558 договоров участия в долевом строительстве, по 306 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика составило 16 216.

Кроме того, в ноябре зарегистрировано 5 098 записей об ипотеке. Это на 20% меньше чем в октябре, когда ведомством было зарегистрировано 6 364 таких записей. Общее количество регистрационных записей об ипотеке за январь – ноябрь 2019 года составило 47 675.