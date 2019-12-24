Соцвыплаты поднимутся в Иркутской области в 2020 году

В Иркутской области в 2020 году поднимутся социальные выплаты. Об этом сообщили в ПФР региона.

В 2020 году индексация пенсий и социальных выплат составит:

– с 1 января на 6,6% неработающим пенсионерам страховые пенсии по старости (средний размер 17400 руб.);

По предварительным параметрам бюджета предполагается следующая индексация:

– с 1 февраля на 3,8% ежемесячная денежная выплата (средний размер 2373 руб.), социальное пособие на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг;

– с 1 апреля на 7,0% социальная пенсия (средний размер 10700 руб.).

Материнский капитал

С 1 января 2020 года сумма материнского (семейного) капитала 466 617 рублей, что на 13 591 рубль больше, чем сейчас.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала

Право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения. В Иркутской области эта сумма составит 24 650 рублей (сейчас составляет 16 600,50 рублей). Помимо этого выплачивать будут до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Прожиточный минимум пенсионера и социальная доплата к пенсии

В связи с принятием на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионера на территории Иркутской области в размере 9497 рублей, что на 656 рублей больше, чем общероссийский, с 1 января 2020 года состоится переход от выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии к региональной социальной доплате. Ее установлением и выплатой будут заниматься органы соцзащиты. Для тех пенсионеров, которым в 2019 году и ранее уже была назначена федеральная социальная доплата к пенсии, обращаться никуда не нужно, выплаты в 2020 году продолжатся в автоматическом режиме.