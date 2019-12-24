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На инфрастурктуру особой экономической зоны в Приангарье из федерального бюджета выделят 720 млн рублей

24 декабря 2019

Правительство Иркутской области и федеральное агентство по туризму 22 декабря заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета для продолжения работы в 2020-2021 годах по созданию инфраструктуры особой экономической зоны. Об этом сообщили в областной администрации. 

Из федерального бюджета подтверждено финансирование в объеме 720 млн рублей до 2021 года на строительство улично-дорожной сети, прокладку силового кабеля, а также строительство второго этапа сетей ливневой канализации. Из бюджета Иркутской области на эти цели будет направлено 191,4 млн рублей.

Концепцией развития особой экономической зоны предусмотрено создание к 2025 году всесезонного курорта на базе действующего горнолыжного курортного комплекса в Байкальске с использованием прибрежной территории и акватории озера Байкал. Планируется построить туристический гостиничный комплекс, гостевые дома, СПА-комплексы, бани, бассейны, провести благоустройство береговой линии. Реализация проекта позволит обеспечить постоянный поток российских и иностранных туристов в Прибайкалье.

Сегодня на завершающей стадии строительства находятся два объекта – сети водоснабжения и водоотведения. Также ведется работа по строительству сетей ливневой канализации. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели в 2019 году было выделено 136,6 млн рублей и 36,3 млн рублей соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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