Количество ДДУ в Иркутской области в ноябре сократилось на треть - Росреестр

На 29% уменьшилось количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Иркутской области в ноябре 2019 года. В прошлом месяце Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 599 ДДУ, по 68 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. В октябре этого года ведомством было зарегистрировано 845 ДДУ.

Всего с января по ноябрь 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 9 558 договоров участия в долевом строительстве, по 306 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика составило 16 216.