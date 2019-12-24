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Деятели культуры Иркутской области получили премию на общую сумму 2,4 млн рублей

24 декабря 2019

Премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства получили 24 человека. Награды победителям вручил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



На конкурс по присуждению премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства было представлено 27 заявок, они распределились по восьми направлениям. Отбор кандидатов проходил в два этапа. Профессиональную оценку достижений проводили отборочные комиссии, в состав которых входили независимые эксперты, обладающие высшим профессиональным образованием в сфере культуры и искусства и имеющие значительный опыт работы по данной специальности.

Размер авторской премии составил 200 тыс. рублей, коллективной – 300 тыс. рублей. Общая сумма, предусмотренная на выплату премий в 2019 году, – 2 млн. 400 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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