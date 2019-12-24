Авиакомпания S7 запускает рейс из Благовещенска в Иркутск

Авиакомпания S7 запускает рейс из Благовещенска в Иркутск с 27 апреля 2020 года по понедельникам и средам на комфортабельных лайнерах Embraer 170. Об этом сообщают в министерстве транспорта и дорожного транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Рейсы будут выполняться по следующей маршрутной схеме: из Иркутска вылет по расписанию в 02.10 с прибытием в Благовещенск в 06.20, затем полет продолжится из Благовещенска в Нерюнгри в 08.05, а прилетит в Нерюнгри в 09.35. Из Нерюнгри самолет с пассажирами вылетит в Благовещенск в 10.25, а прибудет в 12.00 по местному времени. Из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре рейс отправится по расписанию в 12.50, а прилетит в аэропорт Комсомольска-на-Амуре в 15.20, с последующим вылетом в Благовещенск в 16.05 и посадкой в аэропорту Благовещенска в 16.45. После чего самолет из Благовещенска вылетит обратно в Иркутск в 18.05 местного времени.