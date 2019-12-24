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В Иркутской области 25 декабря пойдет снег

24 декабря 2019

В Иркутской области 25 декабря будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный  2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36º, в западных районах при облачной погоде -15,-20º,  днём -14,-19º, местами -24,-29º, в западных и южных районах  при малооблачной  погоде -9,-14º. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

В Иркутске переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -21,-23°, днём -12,-14°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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