Игорь Кобзев предложил предусмотреть допвыплаты к Дню Победы ветеранам войны

Врио губернатора Иркутской области предложил рассмотреть возможность дополнительных единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы ветеранам войны, а также вдовам участников и инвалидов войны. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Иркутской области 9796 ветеранов войны, из них 381 участник войны, 76 инвалидов ВОВ, 8858 тружеников тыла, 135 жителей блокадного Ленинграда, шесть детей -инвалидов ВОВ, недействующая армия -73 человека. Для каждого в регионе предусмотрены меры поддержки.

Планируемый объем финансирования - более 149 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны.