«АльфаСрахование» выяснили, какие подарки на новый год хотят россияне

По итогам исследования «HR Lab», «Академии Здоровья» и «АльфаСтрахование. Медицина», выяснилось, что россияне предпочитают на Новый год деньги и гаджеты. Помимо этого, россияне хотят больше зарабатывать и всыпаться.

Компания «АльфаСтрахование» провела опрос сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 31% респондентов хотели бы, чтобы в новом году их благосостояние улучшилось, 22% желают больше здоровья себе и своим близким, 20% мечтают о карьерном росте, 10% - хотят выспаться, 9% - купить квартиру, 5% мечтают отправиться в долгое путешествие, а 3% - найти любовь.

В качестве желанных подарков опрошенные называли деньги (68%), гаджеты и технику (49%), парфюмерию и косметику (31%), подарочные сертификаты и билеты на мероприятия (25%), а также в лидерах оказались еда и алкоголь (18%), в частности, черная икра и дорогое шампанское.

«Немало опрошенных признались, что хотят выспаться в новом году. Очевидно, ответы связаны со временем года: сказывается эмоциональное выгорание, накопленная за год усталость и короткий световой день, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Несмотря на то что на первом месте оказалось пожелание материальных благ, забота о близких для россиян остается одним из главных приоритетов».

Как сообщает информационное агентство Ura.ru, на Новый год 27,5% опрошенных в различных федеральных округах россиян хотели бы получить косметику и парфюмерию, на втором месте - новогодние сувениры (24,6%), затем идут смартфоны и гаджеты (14,5%). Не против ювелирных украшений оказались 9,5% респондентов, алкоголю обрадовались бы 8,4%, а об одежде и обуви сказали 1,2%. Все еще не определись с выбором подарка для взрослых 35% респондентов.

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.