Банк "Открытие" и Русское географическое общество открыли выставку в аэропорту Новосибирска

Банк "Открытие" и Русское географическое общество 23 декабря открыли VR-кинотеатр и фотовыставку «Путешествие по России. 360°» в новосибирском аэропорту Толмачёво. Ознакомиться с экспозицией можно до 11 января 2020 года, после чего выставка продолжит путешествие по городам России. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой компании.

Благодаря выставке и виртуальному кинотеатру пассажиры аэропорта могут, не покидая терминал, «телепортироваться» в самые красивые места России — пролететь над гнездовьями кайр на Кольском полуострове, увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, нырнуть в гости к кольчатой нерпе в Охотском море, услышать, как поют серые киты.

Панорамное видео, ставшее частью выставки, представляет собой 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте.

Съемки проходили в девяти регионах страны, в том числе и в Сибири — в Красноярском крае и Иркутской области. Ради редких кадров съемочная группа проекта побывала на плато Путорана и Дальнем Востоке, в дельте Волги и в Дагестане. Участники съёмок забирались в горы, опускались под воду, шли пешком десятки километров. Фотографии, сделанные съемочной группой, составили основу фотовыставки «Путешествие по России. 360°».

Новосибирск – второй город, в котором можно посмотреть экспозицию. С 23 ноября по 16 декабря выставка работала в Международном аэропорту Казани. Там за три недели её посмотрели более 250 тысяч человек.

В открытии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Алексей Тихомиров.

Фильм — совместный проект РГО и банка «Открытие». Его премьера состоялась на IV Фестивале Русского географического общества в Москве в сентябре 2019 года. Тогда его увидели и высоко оценили тысячи людей, в том числе президент русского географического общества Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Справка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию других передовых финтех-идей.