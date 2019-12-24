Авито Недвижимость: новостройки в Иркутской области за полгода подорожали на 1,7%

Переход рынка на новую модель работы и законодательные изменения не ускорили удорожание новостроек. После 1 июля 2019 года рост цен за полгода в России составил 5,4%. В Иркутской области рост средней цены квадратного метра в новостройках составил 1,7% в сравнении с июлем текущего года.

В ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройке в целом по стране составила 76 030 рублей, увеличившись за неполных полгода на 5,4%, за месяц – на 1,2%.

В тройку лидеров по динамике роста цен за неполные полгода (с начала июля по конец ноября) вошли Чувашия (+7,2%), Краснодарский край (+6,7%) и Ленинградская область (+5,6%).

Из 25 субъектов, которые рассматривались в рамках исследования, три региона, вопреки общей тенденции, продемонстрировали небольшое снижение цен: Пермский край (-1%), Ростовская область (-0,6%) и Новосибирская область (-0,2%).

По итогам ноября рейтинг регионов по дороговизне жилья в новостройках возглавил Крым, где недвижимость стоит в среднем почти 92 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Московская область (почти 86 тыс.), на третьем – Ленинградская область (почти 75 тыс. рублей).

Самый дешёвый квадратный метр в новостройке в Челябинской области (в среднем чуть менее 33 тыс. рублей). Это почти в 6 раз дешевле, чем в столице. Следом идут Саратовская область (около 36 тыс. рублей) и Воронежская область (около 40 тыс. рублей).

В Иркутской области средняя цена квадратного метра в новостройке выросла на 1,7% с июля 2019 года и по итогам ноября составляет около 48 тыс. рублей.

В Москве за неполные полгода стоимость жилья в новостройках поднялась почти на 23% до 200 тыс. рублей за квадратный метр, а в середине декабря увеличилась еще сильнее, до 202 тыс. рублей за кв. м. В Санкт-Петербурге цены выросли почти на 30%. На конец ноября они достигли показателя 115 тыс. рублей за квадратный метр, а в середине декабря находились на уровне почти 111 тыс. рублей за кв. м.

Ранее аналитики Авито Недвижимости зафиксировали самый большой рост цены в течение квартала за последние 2 года. По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.