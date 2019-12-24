Новостройки в Иркутской области за полгода подорожали на 1,7%

В Иркутской области средняя цена квадратного метра в новостройке выросла на 1,7% с июля 2019 года и по итогам ноября составляет около 48 тыс. рублей. Приангарье занимает 16 место в рейтинге регионов по дороговизне новых квартир. Об этом сообщает "Авито".

Регион находится на строчку ниже Татарстана (58 043 рублей) и выше Волгоградской области (40 265 рублей).

В тройку лидеров по динамике роста цен за неполные полгода (с начала июля по конец ноября) вошли Чувашия (+7,2%), Краснодарский край (+6,7%) и Ленинградская область (+5,6%). Из 25 субъектов, которые рассматривались в рамках исследования, три региона, вопреки общей тенденции, продемонстрировали небольшое снижение цен: Пермский край (-1%), Ростовская область (-0,6%) и Новосибирская область (-0,2%).

Самый дешёвый квадратный метр в новостройке в Челябинской области (в среднем чуть менее 33 тыс. рублей). Это почти в 6 раз дешевле, чем в столице. Следом идут Саратовская область (около 36 тыс. рублей) и Воронежская область (около 40 тыс. рублей).