«Яндекс» поможет банкам определить платежеспособность заемщиков

«Яндекс» совместно с несколькими кредитными бюро начали проект по оценки платежеспособности заемщиков. Теперь скоринговый балл может оцениваться и с помощью данных, которые собирает «Яндекс». Сообщает РБК со ссылкой на объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В распоряжение «Яндекса» есть огромное количество сервисов – от браузера и до заказа такси, жд и авиа билетов. При этом компания не раскрывает, какие данные используются при формировании скоринговой системы.

Как говорят эксперты, результаты анализа не являются руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный БКИ. «Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях». Помимо этого, «Яндекс» не может понять, по какому человеку получил запрос, и не передает данные клиентов кому-либо.

Скоринговый балл, даже полученный на основе агрегированных и обезличенных данных, повышает возможности банков оценивать потенциальных заемщиков, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алексей Богомолов. Несколько банков сейчас используют сервис в тестовом режиме, заявил Александрович.



