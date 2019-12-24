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Усольчанин перевел аферистам полмиллиона рублей за несуществующий «Лексус»

24 декабря 2019

В полицию Усолья-Сибирского обратился 43-летний мужчина с заявлением о хищении денег с его карты.  Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. 

Усольчанин нашел на одном из интернет-порталов объявление о продаже «Лексуса» в Тюмени. Он решил приобрести его. Лжесобственник попросил предоплату 20 тысяч рублей. Потом сообщил о большом количестве поступающих звонков о продаже авто и указал покупателю отправить очередной платеж, якобы для сохранения за ним покупки. В итоге выполнено около десяти переводов на полмиллиона рублей, после чего автовладелец прервал общение.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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