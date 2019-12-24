Школьникам и студентам Иркутской области в 2020 году предоставляются льготы на электрички

С 1 января по 15 июня 2020 года и с 1 сентября по 31 декабря 2020 года в Иркутской области школьники и студенты, обучающиеся по очной форме, смогут ездить на электричках за полцены. Об этом сообщили в ВСЖД.

Льготный проезд оформляется при предъявлении следующих документов:

- для учащихся:

справка из общеобразовательной организации, подтверждающая обучение в этой общеобразовательной организации, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами, дата выдачи справки - не более 12 месяцев;

- для студентов:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обучения;

3) решение о праве на льготу, выданное в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным учреждением Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Проезд студентов и школьников к месту учебы и обратно к месту жительства в дни школьных каникул, в выходные дни, а также в случае проведения общеобразовательными организациями «Дня здоровья» в указанные периоды неограничен.