Жителям Иркутской области и Бурятии в 2020 году предоставляются льготы на электрички

Для проезда на электричках в 2020 году в Иркутской области и Республике Бурятия будут предоставляться льготы некоторым категориям граждан. Об этом сообщили в ВСЖД.

Иркутская область:

Скидка в размере 50% от общей стоимости проезда:

- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

- труженикам тыла во время Великой Отечественной войны;

- ветеранам труда Иркутской области.

Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий скидка на проезд составит 100% от полной стоимости проезда.

Данная услуга предоставляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и решения о предоставлении мер социальной поддержки, оформленного территориальным подразделением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Республика Бурятия:

В размере 50% от общей стоимости проезда:

- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

- труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.

- гражданам, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий.

По территории Республики Бурятия льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенных их копий.

Право бесплатного проезда в пригородных поездах на территории Иркутской области и Республики Бурятия предоставляется инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне. Кроме того, бесплатный проезд предусмотрен для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, также для членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, сопровождающим инвалидов I группы, а также детей-инвалидов.

Льготный билет оформляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, а также справки установленного образца, подтверждающей право гражданина на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.