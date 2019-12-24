В 2019 году у Иркутской области остались средства из федерального бюджета, предназначенные для капстроительства

В 2019 году правительство Иркутской области заключило 57 соглашений с федеральными органами власти о предоставлении субсидий из федерального бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов) на сумму 9,7 млрд рублей. Об этом сообщили в областной администрации.



По предварительным данным, наблюдается неисполнение полученных средств федерального бюджета по некоторым объектам капитального строительства, что может повлечь неисполнение соглашений, заключенных с федеральными органами власти, а также штрафные санкции. Врио губернатора Игорь Кобзев отметил, что не должно возникать ситуаций, при которых средства федерального бюджета не осваиваются и возвращаются обратно. Задача на 2020 год - ни один рубль не должен быть возращен как неиспользованный.



После проведенного анализа по всем объектам из зоны риска Игорь Кобзев дал поручение подготовить большое совещание с привлечением представителей профильных ведомств, Союза строителей, подрядных организаций, муниципалитетов, Законодательного собрания, общественной палаты, иных структур, на котором будет заслушана информация по дальнейшим действиям. Проведение совещания запланировано на 30 декабря.