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В 2019 году у Иркутской области остались средства из федерального бюджета, предназначенные для капстроительства

24 декабря 2019

В 2019 году правительство Иркутской области заключило 57 соглашений с федеральными органами власти о предоставлении субсидий из федерального бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов) на сумму 9,7 млрд рублей. Об этом сообщили в областной администрации. 



По предварительным данным, наблюдается неисполнение полученных средств федерального бюджета по некоторым объектам капитального строительства, что может повлечь неисполнение соглашений, заключенных с федеральными органами власти, а также штрафные санкции. Врио губернатора Игорь Кобзев отметил, что не должно возникать ситуаций, при которых средства федерального бюджета не осваиваются и возвращаются обратно. Задача на 2020 год - ни один рубль не должен быть возращен как неиспользованный.

После проведенного анализа по всем объектам из зоны риска Игорь Кобзев дал поручение подготовить большое совещание с привлечением представителей профильных ведомств, Союза строителей, подрядных организаций, муниципалитетов, Законодательного собрания, общественной палаты, иных структур, на котором будет заслушана  информация по дальнейшим действиям. Проведение совещания запланировано на 30 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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