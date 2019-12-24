Доля проданного через эскроу жилья достигла 23% от общего объема первичного рынка РФ

По количеству продаж через эскроу-счета лидирующие места занимает Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Среди региональных центров в топ-3 вошли Краснодар, Екатеринбург и Красноярск. Сообщает в своем исследование Cian.ru.

Быстрее всего переход на продажи по «новым» правилам идет в Челябинске, Нижнем Новгороде и Перми. В них доля проектов с продажами по эскроу превышает 35%.

По состоянию на конец декабря 2019 года в РФ в строящихся корпусах находится около 120 млн кв. м жилых помещений. Еще около 19 млн кв. м приходится на проблемные объекты (они не учитывались в дальнейших расчетах).

Из них 23% (27 млн кв. м) приходится на проекты, реализуемые по эскроу-счетам, а 77% (94 млн кв. м) могут быть достроены и проданы по договорам долевого участия (хотя некоторые из них, скорее всего, могут перейти и на продажи по эскроу).

По абсолютным объемам жилых помещений в проектах, перешедших на продажи по эскроу-счетам, лидируют Москва (4,6 млн кв. м), Московская область (3,0 млн кв. м), Санкт-Петербург (1,8 млн кв. м), Краснодар (1,4 млн кв. м) и Екатеринбург (1,0 млн кв. м). На 5 лидирующих локальных рынков приходится более 42% от объема рынка новостроек с продажами по эскроу.

В городах-миллионниках объем общего предложения в проектах, реализуемых с использованием эскроу-счетов, варьируется от 0,65 млн кв м в Красноярске до 0,05 млн кв. м в Волгограде.

Среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей по суммарной площади квартир в новостройках, реализуемых по "новым" правилам, лидируют Краснодар (1,4 млн кв. м) и Тюмень (0,51 млн кв. м), среди городов с населением менее 0,5 млн человек - Ставрополь (0.49 млн кв. м). В 32 городах (с населением более 100 тысяч жителей) нет ни одного активного проекта, где жилье реализуется с использованием проектного финансирования.

В Москве и Московской области соотношение объектов, реализуемых по эскроу и с использованием ДДУ близко к общестрановому (74%-26% и 77-23% соответственно). В Петербургском регионе переход на продажи по эскроу идет медленнее. В северной столице аналогичное соотношение составляет 88%-12%, в Ленинградской области 84%-16%.

По доле новостроек, перешедших на новую схему продаж, среди городов-миллионников выделяются Челябинск (52%), Нижний Новгород (38%) и Пермь (37%). В других региональных центрах из этой группы доля предложения в корпусах с продажами по эскроу не превышает 30%.

В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей больше всего новостроек с реализацией по эскроу в относительном выражении в Ижевске (48%), Владивостоке (44%), Тольятти (39%) и Пензе (35%).