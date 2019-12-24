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Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллёз в сырье и готовой продукции Cake Homе

24 декабря 2019

В сырье и готовой кондитерской продукции ООО «Иркутский кондитерский комбинат» (кафе - кондитерская Cake Home) обнаружена Salmonella enteritidis. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. 

В целях предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации приняты меры временно приостановить деятельность двух цехов  организации. Материалы направлены в суд для принятия дальнейшего правового решения.

По решению суда работа одного из цехов приостановлена до 28 декабря. В отношении второго цеха, решение суда не принято.

Деятельность цехов возобновиться после устранения выявленных нарушений.

Эпидемиологическое расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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