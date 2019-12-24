РУСАЛ продолжает программу экологической модернизации предприятий в Иркутской области

РУСАЛ за последние десять лет вложил более 900 миллионов долларов в природоохранные программы и добивается заметного снижения по выбросам, сбросам, объемам образования отходов и увеличению объемов их вовлечения в производство. Об этом в интервью BFM сказал директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности компании Иван Ребрик.

Представитель РУСАЛа отметил, что модернизация предприятий в Братске и в Шелехове продолжается, внедряются технологии газоочистки.

— Мы абсолютно открыты общественности и организовываем специальные туры на наши заводы в рамках специальной программы «Инспекторро». Любой желающий может записаться, не только депутат местной думы, но и обычный житель города, и они этим пользуются, — сказал Иван Ребрик.

На Иркутском алюминиевом заводе в 2019 году запустили новую газоочистную установку (СГОУ). Это собственная разработка инженеров РУСАЛа, которая способна улавливать 99,8% веществ, образующихся при производстве алюминия. В этом же году началось строительство еще двух установок, в 2020 году их запустят в опытно-промышленную эксплуатацию. До 2024 года, в соответствие с планом природоохранных мероприятий, оставшиеся три источника из шести будут модернизированы. Новые СГОУ образуют замкнутую систему с электролизерами ЭкоСодерберга, что не позволяет химическим веществам при производстве уходить в атмосферу.