Где в Иркутске покататься на горных лыжах и сноубордах

Редакция СИА подобрала для вас три загородные турбазы с возможностью проката горных лыж и сноубордов. Помимо этого, мы собрали оценки посетителей, цены на прокат и графики спортивных комплексов.

«Гора Соболиная», Байкальск, 4,6 балла

На 138 км трассы М55 Иркутск - Чита.

Добраться до Горы можно на машине, поезде или скоростной электричке Иркутск - Улан-Удэ до станции Байкальск. Дорога из Иркутска продлится около 4 часов.

На курорте действуют 11 трасс, общая протяженность которых составляет порядка 15 км. Здесь найдутся склоны для начинающих с перепадом высот в 18 метров и "черные" трассы для профессионалов с перепадом в 230 метров. Длинна трасс также варьируется, от лыжных склонов в 2170 метров, до экстремально коротких трасс в 500 метров.

Подъемник вам обойдется в 1100 руб./д. в будние дни и 1900-2100 руб./д. в праздничные.

На курорте есть необходимое для сноубодистов, лыжников и фрирайдеров. Чтобы взять снаряжение напрокат вам необходимо иметь при себе паспорт или водительские права.

На этом горнолыжном курорте цены на все услуги зависят от сезона. Всего их три – высокий, средний и низкий. Первый – самый пиковый (во время новогодних праздников и детских каникул).

https://baikalski.net/

+7 (395) 295-08-53

В интернете этому месту ставят 4,6 из 5. Посетители отмечают функциональность этого трассы и удобство гостиницы.

«Олха». Шелехов, 4,4 балла

Горнолыжная база находится в 20 км от Иркутска.

Добраться туда можно как на машине, так и на электричке из Иркутска до станции "Олха" (около 30 минут езды от Иркутска) или автобусе из Иркутска и Шелехова. Ехать до места недолго – около 30 минут.

Для спуска с вершины имеются две основные трассы: Спортивный склон и Туристический.

Протяженность Спортивного склона - 1500 м. Перепад высот 300 м. Трасса красного уровня сложности и рассчитана на спортивное катание для подготовленных лыжников. Полностью освещена в вечернее время.

Туристический склон: протяженность 1900 м. Перепад высот 300 м. Трасса синего уровня сложности и предназначена для массового катания, которое доступно только в дневное время.

Также на базе отдыха имеется учебный склон протяженностью 130 м с учебным подъемником (бейби-лифт) и трасса зеленого уровня сложности с небольшим уклоном и рассчитана для самых начинающих.

В комплексе имеется прокат инвентаря, раздевалка, кафе, детская горнолыжная школа и школа сноуборда. Начинающие могут воспользоваться услугами инструктора.

В выходные и праздничные дни взрослый дневной абонемент (с 10.00 до 18.00 часов) – 1500-1700 рублей, детский (до 14 лет) – 1000-1200 рублей. Начинающие могут воспользоваться услугами инструктора.



https://vk.com/olha_shelehov

(3952) 400-483

Олху оценили в 4,4 балла из 5. Посетители отмечают небольшую цену отдыха, хороший прокат, кафе и удобную парковку.

«Истлэнд», Листвянка, 4,1 балла

Горнолыжный центр расположен в поселке Листвянка. До горнолыжного центра ходят автобусы с автовокзала и с остановки «Микрорайон Байкальский».

Горнолыжный комплекс «Истлэнд» – идеальное место для начинающих и опытных спортсменов. К услугам гостей здесь представлены трассы протяженностью 800-1200 метров, сноуборд-парк, трехместный кресельный подъемник «Doppelmayr» кафе и бар.

До «Истлэнда» можно добраться на машине по трассе Иркутск – Листвянка (дорога длиной 64 км). Перед Листвянкой, после указателя «Санаторий Байкал», есть поворот налево вверх. В пути вы пробудете около 45 минут.

Взрослый билет «Безлимитный» - 900 рублей в будние дни, 1200 – в выходные, 1400 – в новогодние каникулы. Детский – 500 рублей в будни, 600 – в выходные, 900 – в новогодние праздники.

Комплекс работает: каждый первый понедельник месяца 16:00-20:00, понедельник 12:00-20:00, вторник-воскресенье 10:00-20:00

https://eastland-baikal.ru/

В сети пользователи оценивают турбазу на в 4,1 балл из 5. Посетители отмечают смотровую площадку с прекрасным видом, ресторан и баню.